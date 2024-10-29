Новый проект также может ограничить общепит вблизи частных детсадов и клиник.

Во Владимире планируют запретить продажу алкоголя рядом с многоэтажками. Власти представили проект, согласно которому «наливайки» не смогут находиться ближе 25 метров от жилых домов. На данный момент действует запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 9:00, но он не распространяется на такие заведения. Новый проект также может ограничить общепит вблизи частных детсадов и клиник.Обсуждения проходят до 12 ноября, а в случае одобрения новшество может вступить в силу с 1 марта 2025 года. Изменения инициированы в связи с жалобами граждан на шум и крики под окнами, создаваемые посетителями подобных заведений.Напомним, ранее мы писали, что