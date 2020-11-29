В свободном доступе – 192 места, что составляет около 12% от всего коечного фонда.

Напомним, что за минувшие сутки во Владимирской области ещё 137 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.На 29 ноября в медицинских учреждениях региона развёрнуто 1556 коек для больных с коронавирусом. Занято – 1364. В свободном доступе – 192 места, что составляет около 12% от всего коечного фонда.Напомним, что 27 ноября количество мест для заразившихся ковидом временно сократили на 10 штук. Это связано с проведением работ по созданию в Областной клинической больнице обособленного блока для беременных и рожениц, у которых Covid-19 протекает в среднетяжёлой или тяжёлой форме. Для самой рисковой группы пациенток развернут 20 коек.