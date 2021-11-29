По состоянию на 29 ноября в медорганизациях региона действует 2215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 29 ноября в медорганизациях региона действует 2215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.66,5 процента из них занято (1474), свободна 741 койка.55041 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 176 человек.Напомним, что выявлен коронавирус 29 ноября у 313 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 72137 случаев заболевания.За период наблюдения в области отмечено 2527 летальных случаев, в том числе за сутки скончались еще 26 человек.