Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Гороховце
Почему Гороховецкий район в лидерах...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Гороховце
Почему Гороховецкий район в лидерах по вакцинации и что там построят в ближайшие годы? Подробности визита Врио губернатора Александра Авдеева.
- День матери
Пятикратная мама, профессиональный художник и волонтер. Как Наталья Пугаева из Радужного успевает всё?
- Жеребенок-леопард
И в Муромском районе родился жеребенок редчайшей масти - леопардовой. Какое ему подобрали имя?