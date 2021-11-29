Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев в Гороховце Почему Гороховецкий район в лидерах...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев в ГороховцеПочему Гороховецкий район в лидерах по вакцинации и что там построят в ближайшие годы? Подробности визита Врио губернатора Александра Авдеева.- День материПятикратная мама, профессиональный художник и волонтер. Как Наталья Пугаева из Радужного успевает всё?- Жеребенок-леопардИ в Муромском районе родился жеребенок редчайшей масти - леопардовой. Какое ему подобрали имя?