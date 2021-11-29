Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 30 ноября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 30 ноября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Оспаривание в судебном порядке результатов кадастровых работ, в ходе которых было установлено местоположение границ земельных участков».На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела правого обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций - Кузьмичева Светлана Евгеньевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 14:00 до 15:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-79.