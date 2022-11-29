Два лишних этажа удалось снести.

Проблемную новостройку в Коммунаре введут в эксплуатацию в начале декабря. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Два этажа снесены. Поданы документы на ввод в эксплуатацию. В первых числах декабря дом будет сдан. Дальше - подача заявления в суд о том, что права обманутых дольщиков будут восстановлены таким способом. Постараемся ускорить принятие решения суда, чтобы люди побыстрее получили ключи от квартир», - добавил губернатор.Таким образом, в конце 2022 года или начале 2023 года 94 владельца семиэтажки получат ключи от недвижимости.