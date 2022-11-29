Певица Виктория Дайнеко проболталась о новом статусе.
Певица Виктория Дайнеко проболталась о новом статусе.
Личная жизнь
35-летней Виктории Дайнеко — предмет пристального внимания поклонников и
журналистов. Сама же она не спешит делиться подробностями, а лишь изредка
радует фанатов новыми деталями. Так, на одном из последних выходов в свет она
объявила о новом статусе своего возлюбленного — муж.
Напомним, что уже
несколько месяцев певица состоит в отношениях с неким Романом. Виктория Дайнеко
несколько раз появлялась с ним на мероприятиях, но не отвечала на откровенные
вопросы. Недавний выход стал исключением. В разговоре светские хроникеры
узнали, что Роман теперь не просто новый кавалер, а муж.
Совместные
фотографии с Романом уже появлялись в микроблоге скрытной Виктории. Под одной
из публикаций девушка даже попросила поклонников проголосовать, какая
фотография с любимым им нравится больше. Однако, некоторые фолловеры посчитали,
что мужчина выглядит не очень радостным.
"На всех
фотографиях мужик словно "копировать-вставить", "Почему такое
ощущение, что счастлива тут только Вика?", "Он как манекен", —
написали в комментариях Виктории Дайнеко. Возможно, скоро постов с улыбающимся любимым
станет чуть больше.