Певица Виктория Дайнеко проболталась о новом статусе.

Певица Виктория Дайнеко проболталась о новом статусе.Личная жизнь35-летней Виктории Дайнеко — предмет пристального внимания поклонников ижурналистов. Сама же она не спешит делиться подробностями, а лишь изредкарадует фанатов новыми деталями. Так, на одном из последних выходов в свет онаобъявила о новом статусе своего возлюбленного — муж.Напомним, что уженесколько месяцев певица состоит в отношениях с неким Романом. Виктория Дайнеконесколько раз появлялась с ним на мероприятиях, но не отвечала на откровенныевопросы. Недавний выход стал исключением. В разговоре светские хроникерыузнали, что Роман теперь не просто новый кавалер, а муж.Совместныефотографии с Романом уже появлялись в микроблоге скрытной Виктории. Под однойиз публикаций девушка даже попросила поклонников проголосовать, какаяфотография с любимым им нравится больше. Однако, некоторые фолловеры посчитали,что мужчина выглядит не очень радостным."На всехфотографиях мужик словно "копировать-вставить", "Почему такоеощущение, что счастлива тут только Вика?", "Он как манекен", —написали в комментариях Виктории Дайнеко. Возможно, скоро постов с улыбающимся любимымстанет чуть больше.