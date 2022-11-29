Специалисты владимирского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при...

Специалисты владимирского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте разработают стратегию социально-экономического развития Звездного городка.Соответствующий протокол о совместных намерениях был подписан в кабинете Юрия Гагарина. За последние 10 лет ученые филиала разработали 20 таких стратегий для Гороховецкого, Судогодского, Юрьев-Польского, Вязниковского, Селивановского, Киржачского и других районов Владимирской области. Отмечу, ВУЗ уже много лет сотрудничает с Центром подготовки космонавтов, выпускниками владимирского филиала стали 15 Героев России, а также более 80-ти сотрудников центра. На базе филиала проходят выставки и встречи космонавтов со студентами. Также делегация РАНХИГС приняла участие в торжественной встрече членов экипажа корабля "Сергей Королев", недавно вернувшихся с орбиты.Татьяна Старикова, заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС:- Сегодня этот опыт может быть очень полезен для звездного городка, потому что любой город, любая территория России - это как талантливый ребенок. Нужно обязательно увидеть и развить тот потенциал, который в нем есть, и не оставлять без внимания все то, что так ярко видно, поэтому наше сотрудничество направлено на то, чтобы жизнь людей здесь с каждым днем становилась лучше.Евгений Баришевский, глава городского округа Звездный городок:- Я уверен, что задача филиалу Президентской академии владимирской эта по плечу, поскольку есть концепции, которые себя оправдали, которые реализованы на территориях, где также нет больших источников доходов и они являются актуальными. Поэтому мы надеемся на конструктивное и плодотворное сотрудничество.