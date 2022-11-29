Во время демонтажных работ на путепроводе Павловский мост в Коврове открылся глубокий лаз, на стене...

Во время демонтажных работ на путепроводе Павловский мост в Коврове открылся глубокий лаз, на стене которого укреплено несколько электрокабелей. Управление городского хозяйства города не смогло объяснить, куда ведет лаз и к чему относятся кабели.После раскопок и удаления старых слоев асфальта строители увидели колодец на глубине пяти метров, а спустившись, обнаружили коллектор диаметром 1,5 метра. Информация об этом была передана в горадминистрацию, сообщают представители службы технического надзора.Возможно, старинный колодец сможет открыть ранее неизвестные факты истории города.Фото gorodkovrov.ru