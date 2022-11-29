Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Вопросы губернатору Возможность задать любой вопрос...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Вопросы губернаторуВозможность задать любой вопрос напрямую. Пресс-конференция главы региона Александра Авдеева. Что интересует журналистов?- Терем с каминомКольчугинские краеведы против сноса деревянного терема начала двадцатого столетия. Какую ценность представляет дом, на месте которого хотят построить школьный стадион?- Zоя и VаляИ русский символ стал еще патриотичнее. Суздальские умельцы выпустили необычных матрёшек - Зою и Валю.