Ковровской городской прокуратурой установлено, что между ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» и...

Ковровской городской прокуратурой установлено, что между ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» и ООО «Пегас» заключены контракты на монтаж модульных зданий фельдшерско–акушерских пунктов в деревне Ручей и поселке Крестниково. На сумму более 11, 5 млн рублей.Сроки по этим контраком нарушены фактически на 2 месяца, без всяких допсоглашений, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, в отношении руководителя учреждения в возбуждены административные дела о бездействии, повлекшее неисполнение обязательств по контракту.На сегодня условия контракта подрядчиком исполнены в полном объёме, уточнили в облпрокуратуре.Фото пресс-службы АВО