Во Владимире в 2024 году благоустроят два общественных пространства Во Владимире в следующем году...

Во Владимире в 2024 году благоустроят два общественных пространстваВо Владимире в следующем году по муниципальной программе благоустроят два общественных пространства - "Зерновский сквер" на улице Добросельской и сквер в микрорайоне Юрьевец на улице Всесвятской.Эти объекты стали победителями голосования, которое проходило весной этого года. В «Зерновском» сквере планируется заменить асфальт на плитку, обновить освещение. Ориентировочная стоимость работ 9 миллионов рублей. А вот работы в Юрьевце оценивается в более чем 56 миллионов- там появятся детские площадки, зоны выгула и дрессировки собак, зоны спокойного отдыха, новое освещение и прогулочные аллеи.Также на заседании комиссии утвердили список многоквартирных домов, во дворах которых будет проведено благоустройство в следующем году. Список из двадцати одного адреса на сайте мэрии.