Городские власти рассказали, как планируют решать проблему проезда мусоровозов по узким улицам. Об истории жителей домов 6 и 8 на проспекте Строителей «Шестой канал» рассказывал ранее. Люди

Городские власти рассказали, как планируют решать проблему проезда мусоровозов по узким улицам. Об истории жителей домов 6 и 8 на проспекте Строителей «Шестой канал» рассказывал ранее. Люди жаловались на зловонные кучи, копившиеся неделями. Региональный оператор «Биотехнологии» объяснял — дело в слишком узкой дороге, вдоль которой стоит не только сама контейнерная площадка, но и припаркованные автомобили.