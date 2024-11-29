Обвиняемый похитил две тонны нефти возле деревни Гусь-Хрустального района, а затем пытался убежать от полиции. Когда его все-таки задержали, при себе у мужчины нашли 100 граммов конопли.

Обвиняемый похитил две тонны нефти возле деревни Гусь-Хрустального района, а затем пытался убежать от полиции. Когда его все-таки задержали, при себе у мужчины нашли 100 граммов конопли. Обвиняемый воровал нефть на 73 километре магистрального нефтепродуктопровода «Новки-Рязань», это возле деревни Дудор. Из пресс-релиза УФСБ области По версии следствия, указанный гражданин из корыстной заинтересованности осуществил хищение нефтепродукта