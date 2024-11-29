В Селивановском районе перевернулся автомобиль скорой помощи. Авария произошла 28 ноября в 18:45 возле деревни Малышево. 62-летний водитель УАЗа двигался в сторону Владимира. В какой-то момент

В Селивановском районе перевернулся автомобиль скорой помощи. Авария произошла 28 ноября в 18:45 возле деревни Малышево. 62-летний водитель УАЗа двигался в сторону Владимира. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали двое пассажиров, сообщили в ГАИ. Однако в региональном минздраве утверждают, что ушибы получили все трое – водитель и