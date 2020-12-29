Муромскому инвалиду отказали в выдаче дорогостоящего препарата. Об этом сообщили в прокуратуре. Надзорный орган провёл проверку и выяснил, что женщине с 1 группой инвалидности было

Муромскому инвалиду отказали в выдаче дорогостоящего препарата. Об этом сообщили в прокуратуре. Надзорный орган провёл проверку и выяснил, что женщине с 1 группой инвалидности было назначено импортное лекарство “Нусинерсен” (это препарат для лечения спинальной мышечной атрофии). Стоимость только одной упаковки этого лекарства 8,6 миллионов рублей. При этом более дешёвых аналогов в нашей стране нет, сообщают