Выходец из Центральной Азии публично призывал к террористической деятельности.

Второй Западный окружной военный суд признал виновным жителя Московской области, выходца из Центральной Азии, в публичных призывах к террористической деятельности.Молодой человек к убийству «неверных» и относил себя к запрещённой в России организации - «Исламское государство». В его планы входило «путешествие» в Афганистан для убийства немусульман. Доказательствами преступных намерений 21-летнего парня стали документы и вещи, найденные в его жилище при обыске.В результате он получил четыре года колонии с лишением права заниматься администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей на два года.