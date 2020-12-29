С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 810 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 402 пациента. В стационарах лежит 635 человек, из них 330 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 852 заболевших.

По информации пресс-службы правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 112 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 12 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 60 костромичам. Ещё 10 новых пациентов выявлено в Шарье, 8 – в Галиче, по пять – в Волгореченске и Костромском районе. По три заразившихся прибавилось в Мантурово, Макарьеве, Буйском районе, по два – в Павино, Пыщуге, Солигаличе и Красносельском районе. По одному новому случаю диагностировано в Нее, Вохме, Нерехте, Судиславском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 810 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 402 пациента. В стационарах лежит 635 человек, из них 330 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 852 заболевших.