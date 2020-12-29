В Белоруссии началась вакцинация населения против корона вируса препаратом Спутник V. Республика стала первой страной в этом отношении.
В Белоруссии началась вакцинация населения против корона вируса препаратом "Спутник V". Республика стала первой страной в этом отношении.
Министерство здравоохранения России и
Российский фонд прямых инвестиций объявили о начале вакцинации населения
республики российской вакциной против коронавируса "Спутник V".
Первая партия вакцины уже прибыла в Беларусь.
РФПИ совместно с партнерами ведет работу
для локализации производства вакцины "Спутник V" на территории
Белорусии. 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и
холдингом Белфармпром, на предприятиях которого осуществляется подготовка производственных
мощностей для выпуска готовой формы вакцины.
Первыми будут вакцинированы медицинские
работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии
приходится много контактировать с людьми. Вакцинация в Белоруссии будет
проводиться исключительно в добровольном порядке.
В республике создана система хранения
вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, Также закуплено специальное
медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.
Министр здравоохранения России Михаил
Мурашко отметил, что быстрый доступ жителей Белоруссииво
многом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной
системы.
Протокол проведенного в стране
клинического исследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность
обширных российских данных клинического изучения "Спутника V" для
жителей Белоруссии.