В Белоруссии началась вакцинация населения против корона вируса препаратом Спутник V. Республика стала первой страной в этом отношении.

В Белоруссии началась вакцинация населения против корона вируса препаратом "Спутник V". Республика стала первой страной в этом отношении.Министерство здравоохранения России иРоссийский фонд прямых инвестиций объявили о начале вакцинации населенияреспублики российской вакциной против коронавируса "Спутник V".Первая партия вакцины уже прибыла в Беларусь.РФПИ совместно с партнерами ведет работудля локализации производства вакцины "Спутник V" на территорииБелорусии. 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ ихолдингом Белфармпром, на предприятиях которого осуществляется подготовка производственныхмощностей для выпуска готовой формы вакцины.Первыми будут вакцинированы медицинскиеработники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессииприходится много контактировать с людьми. Вакцинация в Белоруссии будетпроводиться исключительно в добровольном порядке.В республике создана система хранениявакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, Также закуплено специальноемедицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.Министр здравоохранения России МихаилМурашко отметил, что быстрый доступ жителей Белоруссиивомногом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторнойсистемы.Протокол проведенного в странеклинического исследования позволил в короткие сроки подтвердить валидностьобширных российских данных клинического изучения "Спутника V" дляжителей Белоруссии.