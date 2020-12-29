Ограничения для общепита продлили. Белый дом обновил Указ губернатора Сипягина “О введении повышенной готовности”. До 15 января продлеваются ограничения по коронавирусу, которые

Ограничения для общепита продлили. Белый дом обновил Указ губернатора Сипягина “О введении повышенной готовности”. До 15 января продлеваются ограничения по коронавирусу, которые раньше были установлены до 29 декабря. До середины января в регионе дети младше 16 лет не могут самостоятельно ходить по торговым центрам и фуд-кортам. Их обязательно должны сопровождать взрослые. Самим фуд-кортам до 15