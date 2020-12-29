Ограничения для общепита продлили. Белый дом обновил Указ губернатора Сипягина “О введении повышенной готовности”. До 15 января продлеваются ограничения по коронавирусу, которые
<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-do-15-yanvarya-prodlyon-zapret-tancy-karaoke-i-bankety-v-restoranax.html" target="_blank">Во Владимирской области до 15 января продлён запрет танцы, караоке и банкеты в ресторанах</a> - Ограничения для общепита продлили. Белый дом обновил Указ губернатора Сипягина “О введении повышенной готовности”. До 15 января продлеваются ограничения по коронавирусу, которые
[url=https://33live.ru/novosti/29-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-do-15-yanvarya-prodlyon-zapret-tancy-karaoke-i-bankety-v-restoranax.html]Во Владимирской области до 15 января продлён запрет танцы, караоке и банкеты в ресторанах[/url] - Ограничения для общепита продлили. Белый дом обновил Указ губернатора Сипягина “О введении повышенной готовности”. До 15 января продлеваются ограничения по коронавирусу, которые