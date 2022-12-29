Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность на дорогах во время празднования.

По информации владимирской мэрии, в ночь с 31 декабря на 1 января в центре города, возможно, будут ограничения движения транспорта. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность на дорогах во время празднования. Многие гуляния пройдут на Георгиевской улице и на Соборке, а это значит, что центр города будет переполнен людьми, которые могут выйти на проезжую часть.Таким образом, 1 января с полуночи до 4 утра в зависимости от дорожной обстановки возможно перекроют Б.Московскую и Б.Нижегородскую от Гагарина до пл.Фрунзе.Автомобилисты могут объехать по Гагарина, Луначарского и Лыбеди.