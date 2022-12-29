Во Владимирской области заместитель директора школы обвинен в халатности, повлекшая смерть...

Во Владимирской области заместитель директора школы обвинен в халатности, повлекшая смерть человека.29 декабря 2022 года Муромским городским судом постановлен приговор в отношении заместителя директора муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Мурома по административно-хозяйственной работе, обвиняемого в совершении халатности, то есть неисполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по должности, повлекшем по неосторожности смерть человека.Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции, не исполнил возложенные на него обязанности, а именно не удостоверился, что на крыше школы имеется скопление снега и наледи, не организовал работу по своевременной очистке крыши. В результате чего в феврале 2022 года с козырька крыши здания произошло неконтролируемое обрушение наледи на проходящую по тротуару мимо здания школы потерпевшую, в результате чего последней причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Спустя несколько дней от полученных повреждений потерпевшая скончалась.В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.При назначении наказания суд учел наличие у виновного малолетних детей, родителей-пенсионеров.Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны, в пользу которой взысканы материальный ущерб в сумме 51 966 рублей и компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com