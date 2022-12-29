Собинский городской суд приговорил местного мотоциклиста к 6 годам лишения свободы и компенсации в 1 млн рублей за совершение ДТП, в котором погиб его пассажир. По данным прокуратуры, 23 июня

Собинский городской суд приговорил местного мотоциклиста к 6 годам лишения свободы и компенсации в 1 млн рублей за совершение ДТП, в котором погиб его пассажир. По данным прокуратуры, 23 июня 2021 года мужчина сел пьяным за руль мотоцикла «Хонда Хорнет» и с пассажиром поехал по трассе М-7 «Волга» в Собинском районе. Нарушив ПДД, водитель врезался