С наступлением холодов акции протеста в Белоруссии из полыхающих превратились в тлеющие. Это позволило действующему режиму выиграть время.

С наступлением холодов акции протеста в Белоруссии из "полыхающих" превратились в "тлеющие". Это позволило действующему режиму выиграть время.Но аналитики уверены, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь немного отсрочил неизбежное. И если в 2020 году спусковым крючком для протестов была политическая ситуация, то в текущем году людей могут вывести на улицы назревающие проблемы в экономике.Финансовый эксперт Вадим Иосуб считает, что экономическое развитие Белоруссии зашло в тупик. Бюджет государства на 2021 год оказался дефицитным, поэтому властям придётся либо брать новые кредиты у России, либо включить "печатный станок". В таком случае экономика упадёт на 1-2%, инфляция может достигнуть 10% а реальные доходы населения существенно снизятся.Политолог Александр Класковский прогнозирует, что в связи с этим массовые акции акции уже весной вспыхнут с новой силой и будут ещё масштабнее, чем в прошлом году. При этом Александр Лукашенко может пойти на уступки недовольным, освободив некоторых политзаключённых, но его режим все равно обречен на крах, поскольку белорусам ему предложить нечего.Бывший глава Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич и вовсе считает, что действующий глава государства и вовсе вскоре сбежит из страны, а в стране установится демократия."Ожидаю смены режима и того, что он станет более демократичным и менее авторитарным", – сказал Богданкевич.