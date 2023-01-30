Гость Вестей: о своем творческом пути рассказывает руководитель владимирского камерного хора...

Гость "Вестей": о своем творческом пути рассказывает руководитель владимирского камерного хора "Распев" Наталья Колесникова.Большой юбилей в январе отметила Наталья Колесникова. Заслуженному деятелю искусств России исполнилось 70 лет, из которых половину она руководит владимирским камерным хором "Распев". О том, как всё начиналось, и о большом творческом пути Наталья Александровна рассказала в интервью "Вестям".