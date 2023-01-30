Волочкову отправили в больницу.

Волочкову отправили в больницу.Балерина всея Руси была на Мальдивах, когда ее настигло настоящее несчастье. У артистки, которая не может жить без фирменных шпагатов и выступлений в пачке, пожаловалась на боли в ноге, а точнее – где-то в паховой области. Анастасия Волочкова попыталась объясниться: мол, это область тела она надорвала бесконечными тренировками.По приезде в Москву ситуация обострилась. Боль стала настолько сильной, что танцовщица стала еле передвигаться. Блондинка решила разобраться со своим потрепанным, но очень важным для работы органом, а потому отправилась на обследование. И буквально рыдала от страшного диагноза, который озвучили врачи.Возможно, мы могли бы разделить эмоции Анастасии Волочковой, если бы она сама не забыла, каким было заключение. "Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени", – сказала звезда журналистам. Но ситуация, говорит дива, очень серьезная. Врачи отправили ее в больницу и посоветовали срочно начать лечение: пройти терапию, снизить нагрузки, перестать носить обувь на каблуке. В противном случае диву ждет инвалидность.Правда, к рекомендациям специалистов королева шпагатов отнеслась халатно, заменив кабинеты медучреждения на дом, а физиотерапию на тренировки в балетном зале. Так что, неизвестно, как еще долго Анастасия Волочкова будет радовать нас своими шпагатами.