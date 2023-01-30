ВТБ Инфраструктурный Холдинг и «Ростелеком» создали совместное предприятие (СП) «Инфра-Телеком». Оно будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры ..

ВТБ Инфраструктурный Холдинг и «Ростелеком» создали совместное предприятие (СП) «Инфра-Телеком». Оно будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. Речь идет о создании комплексов видеонаблюдения и фотовидеофиксации, интеллектуальных транспортных систем, повышении энергоэффективности, автоматизации процессов в ЖКХ, реализации проектов «Безопасный город» и других направлениях.По предварительным оценкам совокупный объем реализованных совместных проектов до 2025 года может составить до 35 млрд рублей.Первым проектом нового совместного предприятия станет создание системы видеонаблюдения в Мурманской области. Его цель — повышение общественной безопасности в населенных пунктах региона, особенно в местах массового пребывания людей. Всего планируется установить более 1 000 видеокамер, а также внедрить видеоаналитику получаемых видеопотоков.Проект отвечает национальным целям развития страны: в результате внедрения цифровых решений жители разных уголков России получат новое качество жизни, более безопасное и комфортное. Для банка участие в этом проекте – возможность развития нового направления бизнеса по реализации концессионных проектов в области высоких технологий в партнёрстве с «Ростелеком».