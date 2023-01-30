Владимирская область находится на 11 месте в ЦФО по уровню зарплат. Этот вопрос обсуждается сейчас...

Владимирская область находится на 11 месте в ЦФО по уровню зарплат.Этот вопрос обсуждается сейчас в правительстве региона на губернаторской планерке.В целом по России наш регион на 52 месте, средняя зарплата по итогам 10 месяцев 2022 года составляет 43 754 рубля ( доковидном 2019 году - 33 075). В ЦФО сегодня получают - 78 178 рублей. Но по России в целом - меньше - 61877.При этом уровень безработицы в регионе всего 2,8 (10 место по ЦФО), хотя в ЦФО в среднем он 3, в РФ - 4.Во Владимирской области снизился уровень бедности.Он составил в 2021 году 11,8 процентов жителей. А вот, например, в 2019-м было 12.6.Фото https://www.pxfuel.com/en