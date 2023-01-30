Владимирский гарнизонный военный суд приговорил к реальному сроку мобилизованного в Ковровскую учебную часть жителя Липецка, который покинул учебный центр и 12 дней прожил в баре

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил к реальному сроку мобилизованного в Ковровскую учебную часть жителя Липецка, который покинул учебный центр и 12 дней прожил в баре неподалеку. По данным суда, с 28 сентября осужденный проходил в Пакино боевую подготовку. 18 октября житель Липецка устал от службы и захотел отдохнуть.. Поздним вечером мобилизованный перелез через забор военной