К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники, 6 человек личного состава.

Утром в Киржачском районе сгорел грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 05:45 30 марта в ведомство поступило сообщение о пожаре. В Киржачском районе в деревне Аленино на улице Центральной загорелась фура.На момент прибытия пожарных полыхала кабина и часть грузового полуприцепа. Пожарные не дали распространиться огню на весь большегруз и потушили пламя на площади восемь квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники, 6 человек личного состава.