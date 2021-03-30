Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Красноярска, запечатлели момент нападения бездомной собаки на ребенка, передает телеканал . На записи видно, что малыш гуляет ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2021-v-krasnoyarske-bezdomnaya-sobaka-ukusila-rebenka-za-lico.html" target="_blank">В Красноярске бездомная собака укусила ребенка за лицо</a> - Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Красноярска, запечатлели момент нападения бездомной собаки на ребенка, передает телеканал . На записи видно, что малыш гуляет ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2021-v-krasnoyarske-bezdomnaya-sobaka-ukusila-rebenka-za-lico.html]В Красноярске бездомная собака укусила ребенка за лицо[/url] - Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Красноярска, запечатлели момент нападения бездомной собаки на ребенка, передает телеканал . На записи видно, что малыш гуляет ..