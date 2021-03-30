Пытаясь избежать дисциплинарной ответственности за использование мобильных телефонов и вернуть гаджеты, передали командиру подразделения по 1500 рублей.

В Муроме троих военнослужащих по призыву осудили за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Владимирскому гарнизону.Следствие доказало, что солдаты-срочники войсковой части №11105 Данил Ослопов, Руслан Ванин и Насруло Насрулаев, пытаясь избежать дисциплинарной ответственности за использование мобильных телефонов и вернуть гаджеты, передали командиру подразделения по 1500 рублей.В результате всем троим назначены штрафы по 15000 рублей.