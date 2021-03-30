Охотника отправили на несколько лет в колонию за убийство лося. Мужчину признали виновным в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Как установил суд, мужчина на охоте

Охотника отправили на несколько лет в колонию за убийство лося. Мужчину признали виновным в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Как установил суд, мужчина на охоте застрелил лосиху. Соответствующего разрешения на это у охотника не было. Ущерб государству оценили в 400 000 рублей. Охотник попытался обжаловать приговор, но это у него не получилось. В