На эти цели потратят 133 млн рублей.

Во Владимирской области за 133 млн рублей отремонтируют 14,5 километров дороги «Струнино – Площево». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Как пишет обладминистрация, активность жителей помогла добиться включения автомагистрали в планы по асфальтированию. Они не единожды писали обращения и жалобы на изношенное дорожное полотно. Проезжая часть остаётся единственным проездом к ряду населённых пунктов и садоводческих товариществ.«На всём протяжении указанного участка наблюдаются выбоины, образовалось множество мелких ям, появилась колейность», − поделились результатами обследования, выезжавшие на объект члены общественной организации «Народный контроль».Работы планируется начать в мае − июне. Подрядчику предстоит уложить 102 тысячи квадратных метров асфатьтобетона.