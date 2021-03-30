В Александрове 26 марта в 16.21 на единый телефон спасения 112 поступило сообщение от подростка о происшествии на реке Серой.

В Александрове 26 марта в 16.21 на единый телефон спасения 112 поступило сообщение от подростка о происшествии на реке Серой. К сожалению, данные о месте происшествия были переданы не точно, и спасатели первоначально выехали на набережную в черте города. Проведя обследование обоих берегов, и не обнаружив нуждающихся в спасении, сотрудники АСФ решили уточнить место происшествия. После дополнительных переговоров с позвонившими ребятами, выяснилось, что 11-летняя девочка упала с необорудованного бетонного моста через реку Серая в районе улицы Солнечная.К месту происшествия уже спешила и машина скорой помощи, но оказалось, что подъехать к мосту не представляется возможным и медики пересели в машину спасателей. Но дорога по полю оказалась не под силу и спецтранспорту. Около 300 м быстрым шагом преодолели спасатели до моста. Там их уже ждали ребята и девочка, которая к этому моменту уже находилась на берегу. Дети, как могли, пытались согреть побывавшую в ледяной воде подругу, одна из девочек отдала ей свою куртку. К этому моменту подоспели и спасатели. У девочки сильно замерзли ноги, в воде она потеряла обувь и находилась в состоянии сильного переохлаждения.Спасатель Сергей Чумаков на руках донес спасенную до служебной машины, в которой находились медики. Девочку доставили в Александровскую районную больницу с диагнозом переохлаждение, оказали первую медицинскую помощь и отправили домой. Сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Александровского района.К сожалению, только в прошлом году на территории Владимирской области на водоёмах погибли три ребёнка. Несмотря на то, что происшествия случились в тёплый период года, причина их – это недосмотр со стороны родителей и отсутствие разъяснительной работы с детьми и контроля за ними.Главное управление МЧС России напоминает: разъясняйте детям элементарные правила безопасности. Не допускайте выхода на весенний лёд и не выходите сами, чтобы не давать им отрицательный пример. Контролируйте их местонахождение в каникулярный период.