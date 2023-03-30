Итоги – 2022. Александр Авдеев выступил перед депутатами ЗакСобрания с отчетом о работе областной администрации за прошлый год. Отчет главы региона занял ровно 50 минут. К слову, в прошлом году

Итоги – 2022. Александр Авдеев выступил перед депутатами ЗакСобрания с отчетом о работе областной администрации за прошлый год. Отчет главы региона занял ровно 50 минут. К слову, в прошлом году губернатор уложился в полчаса. Правда тогда он только как несколько месяцев возглавлял область и по сути держал ответ за своего предшественника Сипягина. Первая часть нынешнего