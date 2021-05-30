30.05.2021

2021-05-30 10:05:04

Ковровчане готовятся к участию в чемпионате России по мотокроссу

Результаты и зрелищность в этом опасном спорте достигаются потом и кровью. Юлия Шувалова познакомит нас сегодня с теми, кто не представляет своей жизни без скорости и адреналина.



Андрей Птахин не представляет свою жизнь без скорости. Он занимается мотокроссом больше 20 лет, неоднократно побеждал на чемпионатах России, участвовал в чемпионате Европы. По словам Андрея, умения ездить на мотоцикле - недостаточно для мотокросса. Важно правильно управлять своим телом, ведь на протяжении всей гонки спортсмен буквально держит мотоцикл на себе. И наравне с серьезной физической подготовкой - психологическая. За одну гонку спортсмен способен сжечь больше 5 килограммов. И это неудивительно, ведь мотогонщики выполняют прыжки, проходят повороты и все это на адреналине. Даже железный конь встает на "дыбы".



Андрей Птахин, мастер спорта по мотокроссу: «Конечно, это все с опытом. Это баланс, это нарабатывается, тренируется. Нужно очень времени убить, чтобы научиться так ездить».



Сейчас Андрей не только участвуют в гонках, но и тренирует детей. Его команда быстрых и звонких называется "Птаха". Юные спортсмены уже не раз выступали на всероссийских соревнованиях и занимали призовые места. Как рассказывают гонщики, удачу приносит счастливый номер. Например, 33-й - как регион, или 3 7 9 - как дата рождения.



Андрей Петров, мотогонщик: «Этот номер 379 принес победу на гонках в Ленинских горках».



Мотокросс, хотя и зрелищный вид спорта, но очень опасный. Скорость примерно 100 км/ч, совладать с мотоциклом бывает непросто. Выполняя сложные элементы, гонщики всегда - на волоске от падения. За одну тренировку, а это примерно 3 часа, можно упасть несколько раз. От травм спасает экипировка - защитный жилет, наколенники, перчатки, мотоочки, и, конечно же, шлем.



Андрей Птахин, мастер спорта по мотокроссу: «Дети, у них скорость не такая большая как бы. Все родители думают, что мотокросс - это все так опасно. Да нет, если заниматься для себя, научиться ездить. Это тоже приветствуется».



Для юных гонщиков и специальные детские кроссовые мотоциклы. Они отличаются объемом двигателя, мощностью и максимальной скоростью. Это позволяет выбрать подходящий байк для ребенка, исходя не только из его роста и веса, но и способностей.



После каждой поездки мотоциклу необходим уход. Обычно это делает механик или сам гонщик. Но, по словам родителей, дети так устают на тренировках, что право помыть мотоцикл переходит к ним. Выполняется и техническое обслуживание.



Сергей Юдин, отец гонщика: «Сразу фильтр меняем, сейчас он грязный будет. Вот фильтр. Смазываем цепь».



Впереди участие в престижном чемпионате России не только у самого Андрея Птахина, но и его команды. И вместо удачи мотогонщикам желают: полный газ!



Юлия Шувалова, Семен Карпов



"Вести-Владимир"