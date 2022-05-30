Более 26,6 тысяч жителей Владимирской области ищут работу и активно мониторят варианты в интернете. Об этом сообщили в hh.ru 29 мая. Как ни странно, больше других в работе нуждаются кандидаты с

Более 26,6 тысяч жителей Владимирской области ищут работу и активно мониторят варианты в интернете. Об этом сообщили в hh.ru 29 мая. Как ни странно, больше других в работе нуждаются кандидаты с опытом более 6 лет – 52%. На втором месте студенты или специалисты без опыта, таких в регионе 23% от общего числа безработных. Между мужчинами