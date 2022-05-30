Смотрите в программе Вести-Владимир:
Лишнеэтажка
В микрорайоне Коммунар областного центра...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Лишнеэтажка
В микрорайоне Коммунар областного центра приступили к демонтажным работам на скандально известном доме. Когда его наконец введут в эксплуатацию?
Дорожные вилы в Вилках
Недоступная городская среда. Почему жители присоединенной ко Владимиру территории так и не стали полноценными горожанами?
6:1
И перестройка в Торпедо идет ударными темпами. Черно-белый коллектив под руководством Горбачева подбирается к первому месту.