Смотрите в программе Вести-Владимир: Лишнеэтажка В микрорайоне Коммунар областного центра...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":ЛишнеэтажкаВ микрорайоне Коммунар областного центра приступили к демонтажным работам на скандально известном доме. Когда его наконец введут в эксплуатацию?Дорожные вилы в ВилкахНедоступная городская среда. Почему жители присоединенной ко Владимиру территории так и не стали полноценными горожанами?6:1И перестройка в Торпедо идет ударными темпами. Черно-белый коллектив под руководством Горбачева подбирается к первому месту.