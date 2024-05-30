На улице – сухая и жаркая погода. Риск лесных пожаров увеличился до четвертого класса. Губернатор Александр Авдеев подписал постановление об установлении особого противопожарного

На улице – сухая и жаркая погода. Риск лесных пожаров увеличился до четвертого класса. Губернатор Александр Авдеев подписал постановление об установлении особого противопожарного режима. Он начал действовать с 29 мая. В этот период запрещено разводить костры, сжигать траву, а также проводить пожароопасные работы. Кстати, во время действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение требований безопасности