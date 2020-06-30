Евгений Алексеенко, председатель совета отцов г. Владимира: «Для меня решение о том, участвовать в голосовании или нет, было однозначным. Потому что Конституция Российской Федерации – это

Евгений Алексеенко, председатель совета отцов г. Владимира: «Для меня решение о том, участвовать в голосовании или нет, было однозначным. Потому что Конституция Российской Федерации – это основополагающий, главный документ в нашей стране. И те поправки, которые сейчас вносятся, они очень важны. Это и социальная поддержка населения, и поддержка НКО. Это и такие базовые ценности, которые