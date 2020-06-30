Еще одна смерть от КОВИДа. Во Владимирской области зафиксирован новый летальный исход. Об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Число умерших от КОВИД-19 в нашем регионе уже

Еще одна смерть от КОВИДа. Во Владимирской области зафиксирован новый летальный исход. Об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Число умерших от КОВИД-19 в нашем регионе уже выросло до 64 человек. Что касается новых случаев заболевания, на 10-ть утра 30-го июня их 48-мь. Новые данные предоставил Роспотребнадзор. Общее количество КОВИД-носителей в нашей области теперь 4 362