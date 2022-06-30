МТС запустила сервис на основе геоаналитики, который можно применять для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий во Владимирской области - таких, как Международный фестиваль ..

МТС запустила сервис на основе геоаналитики, который можно применять для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий во Владимирской области - таких, как Международный фестиваль бани «БаняФест» и Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» в Суздале, «Макушка лета» в Гороховце, фестиваль уличного искусства 33zagfest во Владимире и других. Использование первого в России автоматизированного «коробочного» решения позволит сформировать портрет аудитории, адаптировать под ее интересы программу, оценить достаточность инфраструктуры для посетителей, повысить эффективность организации и продвижения мероприятий на рекламных площадках.Сервис разработан для организаторов культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Клиенты получают подробный отчет на основе анализа агрегированных обезличенных данных со статистикой о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Система позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. На основе аналитики можно эффективнее разрабатывать программы под интересы ключевой аудитории, привлекать партнеров и проводить рекламные кампании. Услуга особенно актуальна для организаторов бесплатных мероприятий, у которых нет возможности оценить численность посетителей по валидации входных билетов.«Событийный туризм для Владимирской области – двигатель для многих сфер экономики. Общеизвестно, что туризм дает работу для малого и среднего бизнеса от 15 до 25 направлений. Причем, привлекательность мероприятий зависит от их уникальности. Попали ли вы в свою целевую аудиторию, чего ей не хватило – на эти вопросы ответит наше новое коробочное решение, которое поможет понять пол, возраст, интересы в сети, социальный статус посетителей. Все данные обезличены, поэтому можно смело использовать аналитику. Внутри компании мы используем это решение на концертах и шоу МТС Live», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.О геоаналитике МТСАнализ посещаемости мероприятий – новый «коробочный» сервис на базе геоаналитический системы МТС, запущенной в сентябре 2021 года. Первые сервисы системы были разработаны для анализа обезличенных данных о миграциях, численности и составе населения, а также потоках туристов и покупателей. Полученные данные помогают принимать решения о развитии регионов и внутреннего туризма на основе больших данных, а бизнесу – выбирать наиболее эффективные локации для магазинов и офисов. Сегодня геоаналитика МТС используется в 46 регионах России.