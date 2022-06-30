В частности, военкомат не может набрать десантников.
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев представил коллегам нового военкома региона Юрия Гусарова.
Полковнику Гусарову 44 года. Он окончил Военный институт радиоэлектроники и Военную академию связи в Санкт-Петербурге. Являлся участником боевых действий в Чечне.
Сейчас владимирский военкомат нацелен на выполнение трёх задач: призыве на срочную службу, комплектовании частей для участия в СВО на Украине и создании 12 новых подразделений на территории Западного военного округа.
«По призыву вопросов нет. По остальным двум направлениям проблема решается, но мы не можем набрать военнослужащих для ВДВ. Прошу депутатов организовать работу с общественниками и помочь. Я думаю вместе мы справимся», - резюмировал новый военный комиссар.
Напомним, что его предшественника перевели в Ленинградскую область.