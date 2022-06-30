В частности, военкомат не может набрать десантников.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев представил коллегам нового военкома региона Юрия Гусарова.Полковнику Гусарову 44 года. Он окончил Военный институт радиоэлектроники и Военную академию связи в Санкт-Петербурге. Являлся участником боевых действий в Чечне.Сейчас владимирский военкомат нацелен на выполнение трёх задач: призыве на срочную службу, комплектовании частей для участия в СВО на Украине и создании 12 новых подразделений на территории Западного военного округа.«По призыву вопросов нет. По остальным двум направлениям проблема решается, но мы не можем набрать военнослужащих для ВДВ. Прошу депутатов организовать работу с общественниками и помочь. Я думаю вместе мы справимся», - резюмировал новый военный комиссар.Напомним, что его предшественника перевели в Ленинградскую область.