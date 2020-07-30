Сотрудники владимирского Отделения Банка России посчитали стоимость продуктов для пикника для семьи из четырех человек.

Сотрудники владимирского Отделения Банка России посчитали стоимость продуктов для пикника для семьи из четырех человек. В июне этого года относительно июня 2019-го она выросла не очень заметно.Свинина стала дешевле на 9,2%. На куриные окорочка цена возросла менее чем на 1%. В итоге на мясо для компании из четырех человек потратим 347 рублей. Покупка кетчупа и майонеза - добавит к тратам еще 67 рублей.На гарнир - свежие овощи. Если купить по полкило огурцов и помидоров, потратите примерно 95 рублей. Цены по сравнению с прошлогодним июнем подросли. Хлеб и сыр также немного подорожали.Безалкогольных напитков на пикник припасем литра три: минеральная вода, соки, газировка для детей. Их покупка относительно июня 2019 года обойдется дороже. Потратим на их покупку почти 170 рублей.На десерт – фрукты. Цена на яблоки в наибольшей степени отразилась на общей стоимости пикника. Причина - сокращение их запасов в июне этого года. При этом стоимость бананов возросла незначительно, а цена винограда стала даже несколько ниже, чем годом ранее.Итого: общий чек покупок на пикник для владимирской семьи из четырех человек составит 1216 рублей. Это на 1,4% выше стоимости аналогичного «шашлычного мероприятия» в июне прошлого года. При этом инфляция в июне во Владимирском регионе составила 3,1%.