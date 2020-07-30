Улетел в кювет после столкновения. В Александровском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась на 6 км автодороги Александров-Большое Каринское-Струнино. По

Улетел в кювет после столкновения. В Александровском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась на 6 км автодороги Александров-Большое Каринское-Струнино. По предварительной информации полиции, житель города Струнино 1985 года рождения на автомобиле Опель Астра ехал в сторону Александрова и выехал на встречку. Там его автомобиль врезался в Лэнд Крузер 200. За рулем тойоты сидел