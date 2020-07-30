Роспотребнадзор, полиция и представители администрации Петушинского района провели осмотр земельных участков в районе Покровской свалки
Роспотребнадзор, полиция и представители администрации Петушинского района провели осмотр земельных участков в районе Покровской свалки с целью выявления незаконного ввоза мусора. По итогам рейда были «выявлены признаки, указывающие на наличие возможного нарушения природоохранного законодательства», допущенные собственником свалки – ООО «Экоальянс»
Результаты проведенного осмотра направлены в Центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также, прокуратурой Петушинского района проведена проверка, в ходе которой в адрес генерального директора ООО «Экоальянс» вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства об отходах производства и потребления - сообщает Петушинская администрация. И заверяет – ситуация под контролем.
По состоянию на 29.07 открытого огня на свалке нет, есть только несколько очагов задымления. Администрация, предприятия района, управление МЧС выделили «Экоальянсу» дополнительную технику для ликвидации задымления.
Напомним, жители Покрова и близлежащих населенных пунктов жаловались на едкий запах, исходящий от городской свалки. При этом полигон был официально закрыт еще несколько лет назад.
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Фото администрации Петушинского района