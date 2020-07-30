Роспотребнадзор, полиция и представители администрации Петушинского района провели осмотр земельных участков в районе Покровской свалки

Роспотребнадзор, полиция и представители администрации Петушинского района провели осмотр земельных участков в районе Покровской свалки с целью выявления незаконного ввоза мусора. По итогам рейда были «выявлены признаки, указывающие на наличие возможного нарушения природоохранного законодательства», допущенные собственником свалки – ООО «Экоальянс»Результаты проведенного осмотра направлены в Центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также, прокуратурой Петушинского района проведена проверка, в ходе которой в адрес генерального директора ООО «Экоальянс» вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства об отходах производства и потребления - сообщает Петушинская администрация. И заверяет – ситуация под контролем.По состоянию на 29.07 открытого огня на свалке нет, есть только несколько очагов задымления. Администрация, предприятия района, управление МЧС выделили «Экоальянсу» дополнительную технику для ликвидации задымления.Напомним, жители Покрова и близлежащих населенных пунктов жаловались на едкий запах, исходящий от городской свалки. При этом полигон был официально закрыт еще несколько лет назад.Съемочная группа "Вестей" сегодня работает в Петушинском районе. Все подробности - в ближайших выпускахФото администрации Петушинского района