Мужчина обвиняется в краже и грабеже.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя районного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».Предварительным следствием установлено, что в конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь в одном из баров города Коврова, открыто похитил из кармана другого посетителя кошелек с денежными средствами в сумме более 7 тысяч рублей, после чего скрылся. Сотрудники полиции задержали мужчину, уже попадавшего в поле зрения правоохранителей, в тот же вечер. Похищенный кошелек и часть денежных средств были изъяты.Также полицейские установили причастность фигуранта к еще одному преступлению. Ранее обвиняемый, находясь в компании с малознакомым молодым человеком, похитил у последнего телефон и банковскую карту. После чего установил на похищенный мобильный телефон приложение и перевел денежные средства с банковского счета потерпевшего на свой. На следующий день похищенный телефон он продал. Общая сумма материального ущерба составила более 13 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.