В подмосковном Воскресенске врачи спасли 13-летнего подростка, проткнутого насквозь подставкой для удочки. Он получил ранение, возвращаясь с рыбалки на велосипеде. В какой-то момент ..

В подмосковном Воскресенске врачи спасли 13-летнего подростка, проткнутого насквозь подставкой для удочки. Он получил ранение, возвращаясь с рыбалки на велосипеде.В какой-то момент велосипед и ехавший на нем мальчик упали и острый предмет вонзился юному рыбаку в живот. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где выяснилось, что предмет задел печень и часть кишечника. Врачи провели срочную операцию, устранив повреждения. Однако подростку еще предстоит курс реабилитации.