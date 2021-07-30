В правоохранительные органы, в том числе в Следственный комитет, все чаще поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.

В правоохранительные органы, в том числе в Следственный комитет, все чаще поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.Практика показывает, что злоумышленники со временем становятся все изощреннее и изобретательнее: в ход идут как современные IT-технологии, так и приемы оказания психологического давления. Обычным людям в повседневной суете все сложнее противостоять натиску мошенников, предупреждает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Следственный комитет призывает граждан быть бдительнее и помнить , чтобы не стать очередной жертвой телефонных мошенников.Как правило, злоумышленники звонят или пишут, когда хотят:Получить доступ к денежным средствам на Вашей банковской карте;Убедить Вас самостоятельно перевести им деньги, сообщая ложную информацию;Получить Ваши персональные данные, достаточные для совершения от вашего имени юридически значимых действий.Придерживаясь простых правил телефонного общения, Вы минимизируете риск понести финансовые потери и сбережете свои нервы:– Подвергайте сомнению все, что говорит вам незнакомый человек по телефону, особенно когда речь идет о ваших денежных средствах;– Не называйте в ходе телефонного разговора свои персональные данные;– Если звонящий представляется сотрудником банка, в котором у вас открыт счет, и запрашивает данные о вашей карте либо предлагает совершить какие-либо действия с картой, прервите этот разговор и самостоятельно свяжитесь с банком по телефону, указанному на сайте банка;– Если звонящий представился сотрудником правоохранительных органов и простит вас назвать ваши персональные данные, включая данные вашей карты/счета, немедленно прервите разговор и передайте информацию о таком звонке в правоохранительные органы любым удобным способом;– Мошенники используют приемы психологического манипулирования, чем дольше длится ваш разговор, тем быстрее возрастает опасность поддаться на уговоры мошенника, поэтому лучший способ защиты – немедленно прервать разговор;– Если вы получили сообщение тревожного содержания (ваш счет (карта) заблокирован, по вашей карте обнаружена подозрительная активность и т.п.) с предложением перейти по ссылке или позвонить по телефону, воздержитесь от предложенных действий и позвоните в банк самостоятельно для разъяснения ситуации;– Если по телефону незнакомый человек с незнакомого номера сообщает вам, что кто-либо из ваших родственников/друзей попал в экстренную ситуацию, и срочно требуется ваша финансовая помощь, проявите выдержку: перезвоните вашему родственнику самостоятельно и уточните, действительно ли требуется помощь;– Особую осторожность должны вызывать звонки, в ходе которых злоумышленники, пытаясь вызвать доверие и добиться сведений, достаточных для совершения от вашего имени юридически значимых действий, действуют в группе и представляются сотрудниками банка и правоохранительных органов.Помните: сотрудники правоохранительных органов, в том числе СК России, не звонят гражданам с целью получить персональные данные, информацию по счетам и банковским переводам, а вызов граждан для участия в процессуальных действиях производят в порядке, установленном законодательством, то есть повесткой.Если мошенники представились вам следователями СК России, эту информацию необходимо передать по Единой многоканальной телефонной линии Информационного центра СК России 8-800-100-12-60 (работает только на прием выходящих вызовов).Фото